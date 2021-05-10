Galatasaray mağlubiyeti sonrası soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın ve futbolcular...

Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunma odasına girişiyle birlikte Beşiktaş'ta kapılar kapatıldı. Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.