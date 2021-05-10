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Giriş Tarihi: 10.5.2021 09:20 Son Güncelleme: 10.5.2021 09:20

mağlubiyeti sonrası soyunma odasında neler yaşandı? ve futbolcular...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Galatasaray mağlubiyeti sonrası soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın ve futbolcular...

, 'in 40. haftasında 'a 3-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Kartal bu yenilgiye rağmen Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın ise 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekibe karşı alınan mağlubiyetin ardından soyunma odasında konuşan , "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılarda maç sonu büyük üzüntü vardı. Son düdükle birlikte soyunma odasının yolunu ilk tutan isim teknik direktör Sergen Yalçın oldu.

Futbolcularını içeride bekleyen deneyimli hoca, takımın toplanmasını bekledi. Herkesin soyunma odasına girişiyle birlikte Beşiktaş'ta kapılar kapatıldı. Önce futbolcuların durumunu kontrol eden Yalçın, talebelerinin yüzünde üzüntüyü görünce maçla ilgili değerlendirmeleri bir kenara bıraktı.

"BAŞINIZI ÖNE EĞMEYİN, SAVAŞACAĞIZ"
Oyuncularına yeniden motivasyon sağlamak ve mağlubiyet psikolojisinden çıkarmak isteyen deneyimli hoca, kısa ama çok net bir konuşma gerçekleştirerek mesajı verdi.

Siyah-beyazlıların soyunma odası Sergen Yalçın'ın, "Ligin lideri biziz. Moralinizi bozmayın, başınızı öne eğmeyin, dik tutun. Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve şampiyon biz olacağız" sözleriyle yankılandı.

48 yaşındaki teknik adamın inancı ve enerjisini gören futbolcular da kendilerine geldi ve hocalarına ligin sonunda şampiyonluk kupasını kaldırma sözü verdi.

TERİM'E KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'i geçmekte zorlanıyor. Yalçın, Terim'e rakip olduğu 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken diğer karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

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Galatasaray mağlubiyeti sonrası soyunma odasında neler yaşandı? Sergen Yalçın ve futbolcular...
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