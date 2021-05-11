Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması! Göztepe maçında oynayacak mı?

Hesapta olmayan bir maç kaybettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Üzgünüz. Hesapta olmayan bir maç kaybettik. Oynanan oyun, beklediğimiz gibi olmadı. Kazanmak istiyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kazanma ihtimalimiz yüksek diye düşünürken kalemizde 2'nci golü gördük. 2'nci golü yiyip kaybetmek bizi çok üzdü.