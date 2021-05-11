Son dakika: Süper Lig'de kim, nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 2 puan gerisindeki Fenerbahçe'nin konuğu Sivasspor. Zirveyle arasında 3 puan fark olan Galatasaray ise Denizli deplasmanında... Beşiktaş; bugün kazanması, takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 21 takımın mücadele ettiği tarihi 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak. Kartal berabere kalır, Fenerbahçe ile Galatasaray yenilirse, Siyah-Beyazlılar 16. kez kupanın sahibi olacak. Bu ihtimallerin dışındaki sonuçlarda son hafta nefesler kesilecek. Saat 17.00'ye alınan Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlar 20.30'da başlayacak.
KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYETİ YOK
Galatasaray derbisini kaybeden ve rakiplerini yarışa dahil eden Beşiktaş, Karagümrük ile lig tarihinde 10. randevuya çıkacak. Oynanan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın rakibine karşı yenilgisi yok. Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar'da eksiklere sarı kart cezalısı Atiba da eklendi. Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala da ceza sınırında... 5 oyuncudan biri kart görülerse son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
SİVAS 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'nü 90+6'da attığı golle yenen Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de 17 maçtır kaybetmeyen (9G-8B) Sivasspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 29 karşılaşmadan 17'sini Kanarya, 6'sını Yiğido kazandı. 6'sında eşitlik bozulmadı. İlk yarıdaki müsabaka 1-1 bitmişti. Sivas, İstanbul'a Aaron Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa ve Yatabare'den yoksun geldi.
DENİZLİSPOR LİGDE VEDA TURLARINDA
Galatasaray, Beşiktaş'ı yenmenin moraliyle Süper Lig'e vedası kesinleşen Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak. İki takım
arasında geride kalan 45 lig maçında Aslan'ın 30'a 6 üstünlüğü var. 9 müsabaka berabere bitti. Süper Lig'de son maçlarını oynayan prestij peşindeki Horoz, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'da Falcao kadroda yok. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Mohamed ise kadroya alındı.
ŞAMPİYONLUK KADAR KÜME DÜŞME HATTI DA NEFES KESİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak. Tarihinde ilk defa 21 takımla oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve Başakşehir, bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek. 43 puanla küme düşme hattının üzerinde olan Antalyaspor haftayı bay geçecek takım olacak. Kasımpaşa-Ankaragücü mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.
ALANYASPOR - ERZURUMSPOR
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor, bu sezonun son sınavına çıkıyor. Dadaşlar bugün Alanyaspor'u deplasmanda deviremezse küme düşmeyi garantiliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten yayınlanacak.
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ
38 puanlı Ankaragücü bugün final niteliğindeki maçta Kasımpaşa deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, Kayserispor'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek. 18. A.Gücü ile 17. Kayseri arasında ikili averajda sarı-kırmızılı ekip üstün taraf. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı 20.30'daki maç beIN Sports Max 1'den ekrana gelecek.
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR
Küme düşme hattının hemen üzerindeki Kayseri, 3 puan alıp son haftaya daha rahat girme hesapları yapıyor. 1 puan alması durumunda diğer maçların skorlarına bile bakmadan ligde kalmayı garantileyecek olan Başakşehir ise rahat durumda. 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Max 2'den yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR
Haftanın en rahat durumdaki iki takımının mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Bülent Uygun'un gelmesinin ardından küme düşme hattından hızla uzaklaşan Karadeniz temsilcisi ile kongre rüzgârlarının estiği G.Antep'in karşılaşması saat 20.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten izlenebilecek.
YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR
Son 2 haftaya küme düşme hattındaki diğer ekiplere göre avantajlı giren Yeni Malatya, Hatayspor'u evinde konuk ediyor. Yeni Malatya en az 1 puan alıp diğer maçlarda ne olacağına bile bakmadan son hafta sahaya çıkmanın peşinde. beIN Connect'ten 20.30'dan yayınlanacak karşılaşmada orta hakem ise Halil Umut Meler olacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE
Süper Lig'de kalmayı mucizelere bırakan G.Birliği, Göztepe'yi Eryaman Stadı'nda ağırlıyor. Son 2 haftada 6 puan alıp diğer rakiplerinin ise kayıplarını bekleyecek olan Başkent ekibi Suat Arslanboğa yönetimindeki mücadelede saat 20.30'da sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmanın yayını ise beIN Connect'te olacak.