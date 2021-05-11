Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de kim, nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum
Giriş Tarihi: 11.5.2021 07:56 Son Güncelleme: 11.5.2021 08:05

: 'de kim, nasıl şampiyon olur? , ve 'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

haberi... 'de 2020-2021 sezonunun bitimine sadece 2 maç kaldı. Son viraja girilirken bir adım önde olsa da ve 'ın da Siyah-Beyazlılar'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Peki Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olacak ve hangi takımlar küme düşecek? İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve , , , , , , , 'nin küme düşmeme yarışındaki son durumu...

'de lider , Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 2 puan gerisindeki 'nin konuğu Sivasspor. Zirveyle arasında 3 puan fark olan ise Denizli deplasmanında... Beşiktaş; bugün kazanması, takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 21 takımın mücadele ettiği tarihi 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak. Kartal berabere kalır, Fenerbahçe ile Galatasaray yenilirse, Siyah-Beyazlılar 16. kez kupanın sahibi olacak. Bu ihtimallerin dışındaki sonuçlarda son hafta nefesler kesilecek. Saat 17.00'ye alınan Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması dışındaki tüm maçlar 20.30'da başlayacak.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYETİ YOK

derbisini kaybeden ve rakiplerini yarışa dahil eden , Karagümrük ile lig tarihinde 10. randevuya çıkacak. Oynanan 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın rakibine karşı yenilgisi yok. Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar'da eksiklere sarı kart cezalısı Atiba da eklendi. Larin, Dorukhan, Ljajic, Josef ve N'Sakala da ceza sınırında... 5 oyuncudan biri kart görülerse son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

SİVAS 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Kümede kalma savaşı veren 'nü 90+6'da attığı golle yenen , bugün 'de 17 maçtır kaybetmeyen (9G-8B) Sivasspor'u konuk edecek. İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 29 karşılaşmadan 17'sini Kanarya, 6'sını Yiğido kazandı. 6'sında eşitlik bozulmadı. İlk yarıdaki müsabaka 1-1 bitmişti. Sivas, İstanbul'a Aaron Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa ve Yatabare'den yoksun geldi.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

DENİZLİSPOR LİGDE VEDA TURLARINDA

, 'ı yenmenin moraliyle 'e vedası kesinleşen Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak. İki takım
arasında geride kalan 45 lig maçında Aslan'ın 30'a 6 üstünlüğü var. 9 müsabaka berabere bitti. Süper Lig'de son maçlarını oynayan prestij peşindeki Horoz, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor. Son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray'da Falcao kadroda yok. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Mohamed ise kadroya alındı.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

ŞAMPİYONLUK KADAR KÜME DÜŞME HATTI DA NEFES KESİYOR

'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak. Tarihinde ilk defa 21 takımla oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve , bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek. 43 puanla küme düşme hattının üzerinde olan haftayı bay geçecek takım olacak. - mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

ALANYASPOR - ERZURUMSPOR

Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayıran ve son haftayı bay geçecek olan , bu sezonun son sınavına çıkıyor. Dadaşlar bugün Alanyaspor'u deplasmanda deviremezse küme düşmeyi garantiliyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.30'da başlayacak ve Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten yayınlanacak.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ

38 puanlı bugün final niteliğindeki maçta deplasmanında olacak. Başkent ekibi yenilirse, 'un da en az 1 puan alması halinde lige veda edecek. 18. A.Gücü ile 17. Kayseri arasında ikili averajda sarı-kırmızılı ekip üstün taraf. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı 20.30'daki maç beIN Sports Max 1'den ekrana gelecek.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

Küme düşme hattının hemen üzerindeki Kayseri, 3 puan alıp son haftaya daha rahat girme hesapları yapıyor. 1 puan alması durumunda diğer maçların skorlarına bile bakmadan ligde kalmayı garantileyecek olan ise rahat durumda. 20.30'da başlayacak ve beIN Sports Max 2'den yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR

Haftanın en rahat durumdaki iki takımının mücadelesini Zorbay Küçük yönetecek. Bülent Uygun'un gelmesinin ardından küme düşme hattından hızla uzaklaşan Karadeniz temsilcisi ile kongre rüzgârlarının estiği G.Antep'in karşılaşması saat 20.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten izlenebilecek.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR

Son 2 haftaya küme düşme hattındaki diğer ekiplere göre avantajlı giren Yeni Malatya, Hatayspor'u evinde konuk ediyor. Yeni Malatya en az 1 puan alıp diğer maçlarda ne olacağına bile bakmadan son hafta sahaya çıkmanın peşinde. beIN Connect'ten 20.30'dan yayınlanacak karşılaşmada orta hakem ise Halil Umut Meler olacak.

Son dakika: Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE

'de kalmayı mucizelere bırakan G.Birliği, Göztepe'yi Eryaman Stadı'nda ağırlıyor. Son 2 haftada 6 puan alıp diğer rakiplerinin ise kayıplarını bekleyecek olan Başkent ekibi Suat Arslanboğa yönetimindeki mücadelede saat 20.30'da sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmanın yayını ise beIN Connect'te olacak.

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Son dakika: Süper Lig'de kim, nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum
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