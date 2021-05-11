Son dakika: Süper Lig'de kim, nasıl şampiyon olur? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve küme düşme hattında son durum

ŞAMPİYONLUK KADAR KÜME DÜŞME HATTI DA NEFES KESİYOR



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma savaşı da nefesleri kesiyor. Denizlispor'un vedasının ardından gözler bir alt lige düşecek 3 takıma çevrilirken, son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor ile 35 puanda kalan G.Birliği en kritik sınavlarına çıkacak. Tarihinde ilk defa 21 takımla oynanan ve ilk kez 4 takımın küme düşeceği sezonda Yeni Malatya ve Başakşehir, bu hafta puan almaları halinde diğer maçlara bakmaksızın Süper Lig'de yollarına devam etmeyi garantileyecek. 43 puanla küme düşme hattının üzerinde olan Antalyaspor haftayı bay geçecek takım olacak. Kasımpaşa-Ankaragücü mücadelesi tüm dengeleri değiştirecek maç olarak öne çıkıyor.