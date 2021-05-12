UEFA Süper Kupa finali ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finaline iki İngiliz takımı (Manchester City-Chelsea) yükselince İngiltere de düğmeye basmıştı. Önce İngiliz hükümeti, ardından da takımlar ve Ada basını maçın Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanması için seferber oldu.

Portekiz ise finalin Porto'da oynanması fikrini ortaya attı. Son 5 günde İngilizler baskılarını artırırken pandemi nedeniyle finalin yerinin değiştirilmesi isteği karşısında Türkiye Futbol Federasyonu da karşı atağa geçti. TFF, "Bizim de isteklerimiz var" diyerek UEFA ile pazarlığa oturdu.