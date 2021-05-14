Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

Bu hafta tüm maçlar aynı gün oynanacak. Süper Lig puan durumunda son hafta tablosu 2020-2021 sezonu şampiyonunu belirleyecek. Hem ilk sıralarda yer alan takımlar hem de küme düşme hattında yer alan takımlar, Süper Lig puan durumuna göre belli oluyor bu nedenle de başta şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere Süper Lig puan durumu araştırılıyor. Peki, bu hafta sona erecek Süper Lig'de puan durumu ne? Aşağıda, Süper Lig'de son gelişmeler, son müsabakalara ilişkin detaylar ve puan durumu yer alıyor.
SÜPER LİG'DE 42. VE SON HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI
Süper Lig'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Bu sezona kötü başlangıç yapan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, ligde bu zamana kadar en az mağlup olan takım konumunda yer alıyor.
Kırmızı-beyazlılar 41 haftada sadece 7 kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar bu sezon Alanyaspor'a 2 kez, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya da 1'er kez mağlup oldu. Sivas temsilcisi geride kalan maçlarda ise 15 galibiyet alırken, 17 kez de berabere kaldı.
TRABZONSPOR İLE EŞİT
Ligin bir diğer en az mağlup olan takımı ise 7 yenilgiyle Trabzonspor. Bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Sivasspor ile bu istatistikte aynı konumda yer alıyor.
Sivasspor'un bu sezon yenildiği maçlar
Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2
Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2
Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
Beşiktaş. 3 - Sivasspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0
Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1