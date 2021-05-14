Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu
Giriş Tarihi: 14.5.2021 17:21

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Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

2020-2021 sezonu puan durumu, 'de son haftaya girmemiz nedeniyle gündem oldu. Futbolseverler, son hafta müsabaklarına takımların kaç puanla girdiğini merak ediyor. Başta, şampiyonluk mücadelesinde yer alan , Galatsaray ve olmak üzere takımların son haftadaki puan durumu aşağıda yer alıyor. İşte, ligin son haftasında 2020-2021 42. hafta Süper Lig puan durumu...

Bu hafta tüm maçlar aynı gün oynanacak. puan durumunda son hafta tablosu 2020-2021 sezonu şampiyonunu belirleyecek. Hem ilk sıralarda yer alan takımlar hem de küme düşme hattında yer alan takımlar, Süper Lig puan durumuna göre belli oluyor bu nedenle de başta şampiyonluk yarışındaki , , olmak üzere Süper Lig puan durumu araştırılıyor. Peki, bu hafta sona erecek Süper Lig'de puan durumu ne? Aşağıda, Süper Lig'de son gelişmeler, son müsabakalara ilişkin detaylar ve puan durumu yer alıyor.

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

SÜPER LİG'DE 42. VE SON HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI

'de 42. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat

18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa

20.30 Göztepe-: Fırat Aydınus

20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 -Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

20.30 Hes Kablo Kayserispor-: Halil Umut Meler

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu
SÜPER LİG'İN EN AZ YENİLEN TAKIMI SİVASSPOR
41 haftası geride kalan Süper Lig'in en az mağlup olan takımı, 7 mağlubiyet ile DG Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı takımı aynı sayı ile Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

Bu sezona kötü başlangıç yapan ancak ikinci devre çıkışa geçen Sivasspor, ligde bu zamana kadar en az mağlup olan takım konumunda yer alıyor.

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

Kırmızı-beyazlılar 41 haftada sadece 7 kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar bu sezon Alanyaspor'a 2 kez, Çaykur Rizespor, , Göztepe, ve Kasımpaşa'ya da 1'er kez mağlup oldu. Sivas temsilcisi geride kalan maçlarda ise 15 galibiyet alırken, 17 kez de berabere kaldı.

Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

TRABZONSPOR İLE EŞİT

Ligin bir diğer en az mağlup olan takımı ise 7 yenilgiyle Trabzonspor. Bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, Sivasspor ile bu istatistikte aynı konumda yer alıyor.
Sivasspor'un bu sezon yenildiği maçlar
Sivasspor: 0 - Alanyaspor: 2
Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Sivasspor: 1 - : 2
Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
. 3 - Sivasspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0
Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1

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Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu
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