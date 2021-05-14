Süper Lig puan durumu 14 Mayıs: TFF Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puan durumu

2020-2021 sezonu Süper Lig puan durumu, Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girmemiz nedeniyle gündem oldu. Futbolseverler, son hafta müsabaklarına takımların kaç puanla girdiğini merak ediyor. Başta, şampiyonluk mücadelesinde yer alan Fenerbahçe, Galatsaray ve Beşiktaş olmak üzere takımların son haftadaki puan durumu aşağıda yer alıyor. İşte, ligin son haftasında 2020-2021 42. hafta Süper Lig puan durumu...

Bu hafta tüm maçlar aynı gün oynanacak. Süper Lig puan durumunda son hafta tablosu 2020-2021 sezonu şampiyonunu belirleyecek. Hem ilk sıralarda yer alan takımlar hem de küme düşme hattında yer alan takımlar, Süper Lig puan durumuna göre belli oluyor bu nedenle de başta şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere Süper Lig puan durumu araştırılıyor. Peki, bu hafta sona erecek Süper Lig'de puan durumu ne? Aşağıda, Süper Lig'de son gelişmeler, son müsabakalara ilişkin detaylar ve puan durumu yer alıyor.