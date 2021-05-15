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Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:16

'da 'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray'da Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor

, ’in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.

Galatasaray'da daha önceki şampiyonluklarda o sezona özel tişörtler ve yeni formalar satışa sunuluyordu. Bu sezon da mutlu sona ulaşılması halinde yönetimin ilginç bir pazarlama stratejisi izleyeceği ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızlılılar, bu kez Fatih Terim'in son maçlarda yedek kulübesinin hemen yanında üzerine oturduğu buz kovasının satışını planlıyor ve rekor talep bekliyor. Hatta imalat için bir sponsorla ön anlaşma yapıldı. Şampiyonluğun kazanılması durumunda seri üretime hemen başlanacağı belirtildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in oturduğu buz kovası satışa çıkıyor
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