Süper Lig'in şampiyonu bu akşam belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasından bir takım şampiyonluğa ulaşacak. Bu doğrultuda, şampiyonluk kutlamaları da şimdiden araştırılmaya başlandı. Her üç camiaya da gönül vermiş taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları serbest mi, yasak mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığında şampiyonluk kutlamaları ile ilgili flaş bir genelge yayınlandı. İçişleri'nin genelgesinde, taraftarların yanıtını aradığı 'Şampiyonluk kutlaması serbest mi, yasak mı?' konusuna netlik kazandırıldı.

İşte, dışarıda ve stat çevresinde şampiyonluk kutlamaları olacak mı, izin çıktı mı ve yasak mı konusuyla ilgili gelişmeler