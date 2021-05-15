Süper Lig'in şampiyonu bu akşam belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasından bir takım şampiyonluğa ulaşacak. Bu doğrultuda, şampiyonluk kutlamaları da şimdiden araştırılmaya başlandı. Her üç camiaya da gönül vermiş taraftarlar, şampiyonluk kutlamaları serbest mi, yasak mı sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.
İçişleri Bakanlığında şampiyonluk kutlamaları ile ilgili flaş bir genelge yayınlandı. İçişleri'nin genelgesinde, taraftarların yanıtını aradığı 'Şampiyonluk kutlaması serbest mi, yasak mı?' konusuna netlik kazandırıldı.
İşte, dışarıda ve stat çevresinde şampiyonluk kutlamaları olacak mı, izin çıktı mı ve yasak mı konusuyla ilgili gelişmeler
İÇİŞLERİ'NDEN ŞAMPİYONLUK GENELGESİ
TRT Haber'de yer alan habere göre; asayiş ve tam kapanma sürecine dikkat çekilen genelge 81 ile gönderildi
"İZLEYİCİ SAYISI" VURGUSU
Genelgede, valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
KUTLAMALARA İZİN VERİLMEYECEK
Valiliklere gönderilen genelgede tam kapanma süreci ve koronavirüs ile mücadele nedeniyle kutlamalara izin verilmemesi istendi.
Emniyet güçleri kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına müsaade etmeyecek.
TAM KAPANMA NE ZAMAN SONA ERİYOR?
29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 iibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Kontrollü normalleşme adımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı gün Kabine Toplantısı sonrası duyurulacak.