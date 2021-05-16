Son dakika: Lucescu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelişinin arka planını anlattı! "Benim sayemde..."

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 84 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 16. lig şampiyonluğuna ulaştı. Sergen Yalçın yönetiminde Türk futbol tarihinin en uzun sezonlarından birisini şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, averaj farkıyla mutlu sonu yaşadı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Abdullah Avcı'nın takımdan gönderilerek Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmisiyle başka bir yapıya bürünen Beşiktaş, rakiplerine göre daha dar bir kadroyla şampiyonluk sevincini yaşadı.
Beşiktaş'ın yüzüncü yılı olan 2002-03 sezonunda siyah-beyazlıları şampiyon yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, bu sezon gelen şampiyonluğun ardından çarpıcı itiraflarda bulundu.
Eski öğrencisi Sergen Yalçın'ı geçtiğimiz sezon "Beşiktaş'a ben tavsiye ettim." diyen Lucescu, Beşiktaş'ın kendisine de teklif yaptığını açıkladı.
Rumen basınında GSP Ro'ya açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu'nun çarpıcı açıklamaları...
"BENİM SAYEMDE BEŞİKTAŞ'TA..."
"Sergen Yalçın'ın başarısından, şampiyonluğundan çok mutlu oldum. Benim sayemde Beşiktaş'ta. Çünkü onun Beşiktaş'ta kalması için Ahmet Nur Çebi'ye ısrar ettim. Çünkü ben Sergen Yalçın'a hem futbolculuğunda, hem teknik direktörlüğünde inandım."
Mircea Lucescu, Sergen Yalçın'dan önce kendisine teklif geldiğini söyleyerek, bu teklifi kabul etmediğini belirtti.
"TARİHİN EN ZORLU SEZONUYDU..."
Şampiyonluğun geldiği maçın ardından duygularını dile getiren Sergen Yalçın, tarihin en zorlu sezonunu geride bıraktıklarını belirtmişti. Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Türk futbol tarihinin bana göre en zorlu sezonuydu. Allah bize nasip etti. Çok mutluyuz, inanılmaz bir mutluluk. Gönül isterdi ki taraftarımızla beraber kutlayalım. Bütün başarı oyuncularımın. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular."
"Tüm oyuncularımı birer birer öpüyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. Ekibimle beraber 8 senedir çalışıyoruz. Murat Şahin'e hiç teşekkür etme imkanı bulamadım. Her zaman yanımda olan Murat Şahin'e teşekkür ediyorum."
"Biz asla hiçbir şeyden vazgeçmedik. Mücadeleden, savaştan asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm oyuncularımızda vazgeçmeyeceğimizi gösterdi. Bu sevincin tarifi yok. Hayatımızın en mutlu günlerinden biri."