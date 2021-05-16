Son dakika: Lucescu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelişinin arka planını anlattı! "Benim sayemde..."

"BENİM SAYEMDE BEŞİKTAŞ'TA..."

"Sergen Yalçın'ın başarısından, şampiyonluğundan çok mutlu oldum. Benim sayemde Beşiktaş'ta. Çünkü onun Beşiktaş'ta kalması için Ahmet Nur Çebi'ye ısrar ettim. Çünkü ben Sergen Yalçın'a hem futbolculuğunda, hem teknik direktörlüğünde inandım."