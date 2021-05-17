Anderson Talisca’nın yeni takımı Al-Nassr oldu! Eski Galatasaray 2 yıldızla arkadaş oldu...

ESKİ GALATASARAYLI 2 YILDIZLA TAKIM ARKADAŞI OLDU!

Talisca, Al-Nassr'ta oynayan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Maicon ile takım arkadaşı oldu.

Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.