Anderson Talisca’nın yeni takımı Al-Nassr oldu! Eski Galatasaray 2 yıldızla arkadaş oldu...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'yı transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı göstermiştl.
ESKİ GALATASARAYLI 2 YILDIZLA TAKIM ARKADAŞI OLDU!
Talisca, Al-Nassr'ta oynayan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Maicon ile takım arkadaşı oldu.
Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL!
Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında 2 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 80 maçta 37 gol atıp 14 asist kaydetti.