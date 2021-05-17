Galatasaray Şampiyonlar Ligine ön elemeden mi katılıyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligine doğrudan gidecek mi?

Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray da rakibiyle aynı puanı toplamasına rağmen gol sayısı nedeniyle ligi 2. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise şimdiden gelecek sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Bu doğrultuda, Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidecek mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, uluslararası kupalarda uzun süredir Türk takımlarının başarı gösterememesinden dolayı lig puanımız ciddi anlamda düşüş gösterdi. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligine elemeden mi katılacak yoksa gruplardan mı? Galatasaray Şampiyonlar Ligine gidiyor mu? İşte, olasılıklar...