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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:38

A Milli Takımımızın rakibi İtalya'nın aday kadrosu açıklandı

AA
A Milli Takımımızın rakibi İtalya'nın aday kadrosu açıklandı

EURO 2020'de A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör aday kadroya 33 futbolcu davet etti. Sassoulo forması giyen 2000 doğumlu , ilk kez Milli Takıma davet edildi.

EURO 2020'de A Milli Takımla aynı grupta yer alan ve 11 Haziran'da Ay-Yıldızlılarla Roma'da açılış karşılaşmasına çıkacak olan İtalya'da aday kadro açıklandı. Teknik Direktör Roberto Mancini tarafından kadroya 33 oyuncu davet edildi.

28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'yla ilk hazırlık maçını oynayacak olan Gök Maviler'de Sassoulo'da forma giyen 2000 doğumlu Giacomo Raspadori, ilk kez Milli Takıma davet edildi. İtalya'nın bir sonraki hazırlık maçı ise 4 Haziran Cuma günü Bologna'da Çekya ile olacak.



İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

DEFANS: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

ORTA SAHA: Nicol Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint- Germain)

FORVET: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint- Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

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A Milli Takımımızın rakibi İtalya'nın aday kadrosu açıklandı
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