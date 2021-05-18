Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kazanan Beşiktaş oldu. Galatasaray, sezonu ikinci olarak tamamlarken, Fenerbahçe 3. sırada tamamladı. Bu tablo sonrası, takımların UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor ve hangi durumlarda hangi Avrupa turnuvasına katılacağı araştırılıyor. Ligi 82 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021-2022 UEFA kupasına gidebilecek mi?
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE Mİ GİDECEK?
Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.
Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR?
Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.
UEFA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NASIL, KAÇ TAKIM KATILACAK?
UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.
Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.
Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.