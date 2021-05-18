Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?
Giriş Tarihi: 18.5.2021 12:55 Son Güncelleme: 18.5.2021 12:55

UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe gruplarına katılacak mı?

Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

'de şampiyonluk yarışının sona ermesiyle birlikte UEFA Konferans Ligi ve 'ne gidecek takımlar da araştırılmaya başlandı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan 'nin durumu da merak konusu oldu. Futbolseverler, "Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi" sorusunun yantını araştırıyor. Peki, mevcut sıralamaya göre, gruplarına katılacak mı? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

'de şampiyonluk yarışını kazanan Beşiktaş oldu. Galatasaray, sezonu ikinci olarak tamamlarken, 3. sırada tamamladı. Bu tablo sonrası, takımların , UEFA Konferans Ligi ve durumları merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarı, " gruplarına katılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor ve hangi durumlarda hangi Avrupa turnuvasına katılacağı araştırılıyor. Ligi 82 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2021-2022 UEFA kupasına gidebilecek mi?

Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NE Mİ GİDECEK?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor'un kazanması halinde, kırmızı - beyazlılar 'ne katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

'i üçüncü sırada bitiren ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR?
Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NASIL, KAÇ TAKIM KATILACAK?
UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs'ta yasak var mı, yarın resmi tatil mi? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı ve kısıtlama geldi mi?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu ekranı! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? 17 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kim ve hangi takım kazandı?
Son dakika haberler: Gözler Kabine Toplantısı'nda... İşte 10 maddede yeni normal
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni kararlar açıklandı! Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika | "CHP terörü iktidara taşımak istiyor"
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA