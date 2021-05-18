Fenerbahçe UEFA kupasına gidecek mi? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak mı?

UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR?

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NASIL, KAÇ TAKIM KATILACAK?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.