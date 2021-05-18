Burak Elmas, yönetime yazdığı mektupta, seçimlere kadar takımın yapılanmasıyla ilgili kararların Fatih Terim tarafından alınması gerektiğini vurguladı. Eşref Hamamcıoğlu ortak deklarasyon çağrısı yaparken, Metin Öztürk, "Diğer başkan adaylarının da Fatih Hocamız'la ilgili, bizimle aynı sağduyuya sahip olmaları mutluluk verici" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in ise Terim'le İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacağı öğrenildi.