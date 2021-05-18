Göztepe, Alpaslan Öztürk'e veda etti

Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan milli futbolcu ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşme uzatılmadı. Göztepe son Beşiktaş müsabakasında gol atan Alpaslan Öztürk'e veda klibi yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Alpaslan içi şu açıklama yapıldı:

"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong."

Göztepeli futbolseverler de sosyal medya üzerinden Alpaslan için paylaşımlarda bulundu. Oyuncuya emekleri için teşekkür eden taraftarlar, "Her şey için teşekkürler Alpaslan. Yolun ve bahtın açık olsun. Seni unutmayacağız" şeklinde gönderiler paylaştı.