Karim Benzema 6 yıl sonra Fransa Milli Takımı'na seçildi! Valbuena krizi sonrası...

NELER YAŞANMIŞTI?



Karim Benzema, Ekim 2015'te Olimpique Lyon forması giyen Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle göz altına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı. Deneyimli oyuncu, o günden bu yana Fransa aday kadrosunda kendisine yer bulamadı. Söz konusu davada özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin Euro para istendiği ortaya çıktı. Benzema ise iddialar sonrası yaptığı açıklamada şantaj olayına karıştığını kabul etti. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'yı milli takıma kadrosuna bir daha dahil etmemişti. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.