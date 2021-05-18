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Giriş Tarihi: 18.5.2021 23:22 Son Güncelleme: 18.5.2021 23:44

Son dakika: Beşiktaş kupayı kazandı! ve Sivasspor sevindi...

Son dakika: Beşiktaş kupayı kazandı! Fenerbahçe ve Sivasspor sevindi...

Son dakika haberi... finalinde Beşiktaş, 'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanması sonrası Avrupa kupaların gidecek takımlar şekillendi. Antalyaspor'un yenilmesiyle ligi 5. sırada bitiren Sivasspor da Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandı.

Son dakika haberi.. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Türkiye'den Avrupa kupaların gidecek takımlar belli oldu. Antalyaspor'un kupayı kaybetmesi sonrası ligi 5. sırada bitiren Sivasspor UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Bu sonuçlarla Beşiktaş, direk Şampiyonlar Ligi gruplarına giderken Galatasaray, 3. ön elemeden Devler Ligi'ne katılacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE!

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Antalyaspor'un kupayı kaybetmesiyle UEFA Avrupa Ligi gruplarına direk katılmayı garantiledi.

TRABZONSPOR VE SİVASSPOR KONFERANS LİGİ'NDE

Ligi 4. ve 5. sırada bitiren Trabzonspor ve Sivasspor ise UEFA'nın yeni turnuvası Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

UEFA Konferans Ligi'ne 2. turda başlaması gereken Trabzonspor, Beşiktaş'ın kupayı kazanmasıyla birlikte 3. turdan itibaren Avrupa'da yer alacak.

Ayrıca ligi 5. sırada tamamlayan Sivasspor da önümüzdeki sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Yiğidolar, 2. turdan itibaren Avrupa'da yer alacak.

Sivasspor'un paylaşımı...

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