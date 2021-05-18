Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi 12 Haziran olarak açıklandı!

Galatasaray'dan son dakika seçim açıklaması geldi! Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Yetkili merciilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021'de yapılacak.' denildi.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!
Büyük bir kaosa dönen başkanlık maratonu için son dakika açıklaması geldi. Galatasaray, seçim tarihinin 12 Haziran Cumartesi olduğunu deklere etti. Buna göre Olağan Seçim Geel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2021 Cumartesi yapılacak.
İŞTE SEÇİM AÇIKLAMASI!
'Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılackatır.'