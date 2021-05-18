Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi 12 Haziran olarak açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.5.2021 20:31 Son Güncelleme: 18.5.2021 20:42

: 'da seçim tarihi 12 Haziran olarak açıklandı!

Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi 12 Haziran olarak açıklandı!

haberi: 'dan seçim açıklaması! Galatasaray'da seçim günü belli oldu. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Yetkili mercilerin izin vermesi durumunda seçim 12 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak.' denildi.

Galatasaray'dan son dakika seçim açıklaması geldi! Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Yetkili merciilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021'de yapılacak.' denildi.

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Büyük bir kaosa dönen başkanlık maratonu için son dakika açıklaması geldi. Galatasaray, seçim tarihinin 12 Haziran Cumartesi olduğunu deklere etti. Buna göre Olağan Seçim Geel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2021 Cumartesi yapılacak.

İŞTE SEÇİM AÇIKLAMASI!

'Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılackatır.'

EN ÇOK OKUNANLAR

19 Mayıs yasak var mı, çarşamba günü yarın resmi tatil mi? 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İşte esnafa hibe desteği müjdesinin detayları
Son dakika: Fenerbahçe'nin dev transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon Euro
Bakanlar Kurulu Toplantısı sonuçları 17 Mayıs: Kabine Toplantısı kararları ne oldu ve sonuçları nedir?
Son dakika | Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde!
Son dakika! Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç para olacak?
Esnafa 3 Bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu ekranı! 2021 Esnaf desteği hibe yardımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Kripto paralar Elon Musk'ın oyuncağı oldu! Yeni Bitcoin açıklaması kafaları karıştırdı
Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına şok sözler! "Oturduğu yerden para kazandı, takımı yarı yolda bıraktı"
Son dakika: Burak Yılmaz'ın Fransa'yı sallayan görüntüsü! "Göreceksiniz, herkese karşı biz..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da seçim tarihi 12 Haziran olarak açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA