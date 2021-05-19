Galatasaray Igor Tudor'a tazminat ödeyecek!

Tudor sözleşmesinde yazan şampiyonluk primini ve kalan ücretini faiziyle geri alacak. Yeni transferlere lisans çıkartabilmesi için 35-40 milyon TL vergi borcunu kapatması gereken Galatasaray, Hırvat hocaya tazminatı ödediği takdirde transfer tahtasını açacak.

Galatasaray, 2017 Aralık ayında Tudor'un yerine Fatih Terim'i göreve getirmiş ve o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.