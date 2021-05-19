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Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:08 Son Güncelleme: 19.5.2021 12:09

'a tazminat ödeyecek!

Galatasaray Igor Tudor'a tazminat ödeyecek!

, 2017-2018 sezonuna ile başlamış ancak devre arası gelmeden göreve getirilmişti. Kontratı tek taraflı feshedilen Hırvat hoca, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı. Galatasaray, Tudor'a 850 bin dolar tazminat ödeyecek. Deneyimli teknik adam, sözleşmesinde yazan şampiyonluk primini ve kalan ücretini faiziyle geri alacak.

Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'a bir kötü haber de eski teknik direktörü Tudor'dan geldi. Dönemin başkanı Dursun Özbek'in görevden aldığı Tudor, sarı-kırmızılı takıma açtığı davayı kazandı.

Aralık 2017'de sözleşmesi tek taraflı feshedilen İgor Tudor, Galatasaray'a açtığı davayı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp CAS'a başvursa da 850 bin dolar tazminat ödemesi kesinleşti.

Tudor sözleşmesinde yazan şampiyonluk primini ve kalan ücretini faiziyle geri alacak. Yeni transferlere lisans çıkartabilmesi için 35-40 milyon TL vergi borcunu kapatması gereken Galatasaray, Hırvat hocaya tazminatı ödediği takdirde transfer tahtasını açacak.

Galatasaray, 2017 Aralık ayında Tudor'un yerine Fatih Terim'i göreve getirmiş ve o sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

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Galatasaray Igor Tudor'a tazminat ödeyecek!
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