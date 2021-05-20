Son dakika: Göztepe Başkanı Mehmet Sepil görevi bırakıyor





Sepil'in açıklamasında, "Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.