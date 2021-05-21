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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:35

Kestelspor’da 16 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

MEHMET AL
Kestelspor’da 16 oyuncunun sözleşmesi sona erdi

Türkiye 3. Lig 4’üncü grupta mücadele eden ’da 2020-2021 sezonunda  sözleşmesi sona eren 16 oyuncuyla tekrar anlaşmak için önümüzdeki haftalarda masaya oturulacak.

Türkiye 3. Lig 4'üncü grupta mücadele eden Alanya Kestelspor'da 2020-2021 sezonunda sözleşmesi sona eren 16 oyuncuyla tekrar anlaşmak için önümüzdeki haftalarda masaya oturulacak.

Türkiye 3. Lig 4'üncü grupta mücadele eden Alanya Kestelspor 2020-2021 sezonunda ligi 42 puanla 8'inci sırada bitirdi. Kestelspor'da sözleşmesi sona eren oyuncular: Hasan Sürmeli, İsmet Ünal, Abdurrahman Ayhanoğlu, Sabutay Bayülken, Alp Han Çetinkaya, Mert Kormaz, Hasan Emiroğlu, Cevat Kuy, Kadir Torbacı, Ufuk Özcan, Buluthan Bulut, Okan Şahingöz, Ozkan Toprak, Murat Sevimler, Veysel Ünal, ve Muhammet Özdemir.



GELECEK SEZONUNUN PLANINI YAPIYORUZ

Alanya Kestelspor'un Kulüp Başkanı Levent Uğur Covid-19 pandemi nedeniyle futbol kulüpleri zor durumlarda mücadele etmiştir. Tabi ki alt ligde mücadele eden takımlardan biriydik. Bu zorlu süreçte ligi 42 puanla 8'inci sırada bitirdik. Amacımız ligde kalmak, kalıcı olmak ve genç futbolcu yetiştirerek ülkemize kazandırıp kulübümüze maddi yönden katkı sağlamak. 2021-2022 futbol sezonu öncesi Teknik Direktör Galip Gündoğdu hocamızla transfer görüşmelerine başlayacağız. Önümüzdeki kongre sonrasında planlarımızı yaparak yine geçtiğimiz yıl gibi ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz."

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Kestelspor’da 16 oyuncunun sözleşmesi sona erdi
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