Ümit Davala'dan Fatih Terim paylaşımı! "Gülüyoruz..."

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelik yaptığı flaş açıklamaların yankıları devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından deneyimli teknik adamın yardımcılarından Ümit Davala, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Davala; "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu ekledi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim için "Ben olduğum sürece asla sözleşme yenilemeyeceğim. Ancak özür dilerse düşünürüz." sözlerini kullanmıştı.

Ümit Davala'nın paylaşımı şöyle: