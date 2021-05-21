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Giriş Tarihi: 21.5.2021 21:17

'dan paylaşımı! "Gülüyoruz..."

Ümit Davala'dan Fatih Terim paylaşımı! Gülüyoruz...

Başkanı 'in 'i hedef alan açıklamalarının ardından tecrübeli teknik adamın yardımcılarından , sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ümit Davala, Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Gülüyoruz ağlanacak halinize." yazdı.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'e yönelik yaptığı flaş açıklamaların yankıları devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından deneyimli teknik adamın yardımcılarından Ümit Davala, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Davala; "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu ekledi.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim için "Ben olduğum sürece asla sözleşme yenilemeyeceğim. Ancak özür dilerse düşünürüz." sözlerini kullanmıştı.

Ümit Davala'nın paylaşımı şöyle:

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Ümit Davala'dan Fatih Terim paylaşımı! "Gülüyoruz..."
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