Ahmet Özdoğan: Yönetime rağmen şampiyon olamazsınız!

"GALATASARAY VEYA HANGİ TAKIM OLURSA OLSUN YÖNETİME RAĞMEN ŞAMPİYON OLAMAZSINIZ"

Futbol takımını da değerlendiren Ahmet Özdoğan, "Futbol takımının sezonu aslında ikinci tamamlamasıyla ilgili Fatih Terim'in son açıklamaları çok önemli. Fatih Terim'in son açıklamalarında şunu söylüyor, 'Bazı şeylere rağmen şampiyon olamadık'. O bazı şeyler dediği şey çok açık ve net. Yani diyor ki, 'yönetime rağmen şampiyon olamadık'. Bu Fatih Terim'in yaşadıklarıyla ve daha önce de 'Yalnızım' diye bir röportajı vardı. Bu röportajlar şunu gösterdi. Bunu biz zaten başından beri savunuyoruz. Çünkü niye savunuyoruz. Ben 1996-2000, 2004-2006 yıllarında Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliği yaptım. 6 yıllık yönetim kurulu üyeliğim esnasında 5 şampiyonluk, 1 tane Türkiye Kupası'nı aldık. O nedenden dolayı şunu çok net olarak bilirim ki Galatasaray veya hangi takım olursa olsun eğer yönetime rağmen şampiyon olamazsınız. Yönetim, teknik kadro, tüm personel, genel kurul ve taraftar. Bu bütünlüğü sağlarsanız ancak siz şampiyon olursunuz. Yoksa siz yönetime rağmen şampiyon olma şansınız yoktur. Zaten Fatih Terim de bunu ifade etti. Ama Galatasaray bir şampiyonluğu kaybederek bunu test etti. Bu zaten eski tecrübelerimizde de var" şeklinde konuştu.