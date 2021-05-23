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Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:22 Son Güncelleme: 23.5.2021 21:31

maçı canlı izle! Fransa 1. Lig canlı yayın kanalı

Angers Lille maçı canlı izle! Fransa 1. Lig Angers Lille maçı canlı yayın kanalı

Milli Futbolcularımız , ve ’in formasını giydiği Fransa Lig’in zirvesindeki şampiyonluk maçı için yeşil sahada ile karşılaşıyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in sezon boyunca başarılı perfomanslarıyla şamoiyonluk yarışında önemli katkılar sağlaması sonrasında şampiyonluk düğümü bu gece çözülecek. Milli futbolcularımızın ilk 11’de başlayacağı mücadeleyi izlemek ve şampiyonluk mücadelesinin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler “ canlı izle” şeklinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. şampiyonluk maçı “ maçı canlı izle” linki ve canlı yayın kanalı detayları.

Fransa Lig 1'de şampiyonluk kupası bu gece sahibini buluyor. Başarılı perfomanslarıyla takıma şampiyonluk yolunda önemli katkıları bulunan milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille 80 puanla ilk sırada yer alırken rakip Angers 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de yer aldığı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Angers Lille maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ANGERS LİLLE MAÇI CANLI İZLE

Fransa Lig 1 şampiyonluk mücadelesi Angers Lille maçı canlı izle linki ile karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar şu şekilde;

  • Fransa Lig 1 Angers Lille maçı 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Aşağıda yer alan linke aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/angers-lille23052021?autoplay=True


ANGERS LİLLE MAÇI İLK 11'LER

ANGERS XI: Bernardoni, Pavlovic, Thomas, Mangani, Fulgini, Cabot, Capelle, Bobichon, Pereira Lage, Manceau, Diony.

LILLE XI: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Reinildo, Sanches, Andre, Soumare, Yusuf Yazıcı, David, Burak Yılmaz.

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Angers Lille maçı canlı izle! Fransa 1. Lig Angers Lille maçı canlı yayın kanalı
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