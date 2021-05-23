Angers Lille maçı canlı izle! Fransa 1. Lig Angers Lille maçı canlı yayın kanalı

Fransa Lig 1'de şampiyonluk kupası bu gece sahibini buluyor. Başarılı perfomanslarıyla takıma şampiyonluk yolunda önemli katkıları bulunan milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille 80 puanla ilk sırada yer alırken rakip Angers 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de yer aldığı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Angers Lille maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ANGERS LİLLE MAÇI CANLI İZLE

Fransa Lig 1 şampiyonluk mücadelesi Angers Lille maçı canlı izle linki ile karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar şu şekilde;