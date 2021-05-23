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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:26

, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Angers Lille maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Angers Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Angers Lille maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nde şampiyonluk maçına çıkıyor. Bu noktada, , saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. PSG'nin 1 puan önünde son haftaya lider giren Lille, Angers karşısında galibiyet alması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Peki, Angers ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Angers Lille maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve şampiyonluk ihtimalleri

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyon bugün belli olacak. Son haftaya PSG'nin bir puan önünde lider olarak giren Lille, bu akşam Angers ile kozlarını paylaşacak. Temsilcilerimiz Burak, Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, maçı kazanması durumunda diğer ihtimallere bakmayarak şampiyonluğunu ilan edecek. Hâl böyle olunca, Angers Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları merak konusu oldu.

LILLE ŞAMPİYONLUK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Angers Lille maçı, 23 Mayıs 2021 Pazar akşamı saat 22.00'de başlayacak. Lille, Angers karşısında galibiyeti aldığı takdirde Fransa'da şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadeleye saatler kala, Angers Lille maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler de belli oldu.

İşte, Angers Lille maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun cevabı ve muhtemel 11'ler

ANGERS LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Angers Lille maçı 23 Mayıs pazar akşamı saat 22:00'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Angers: Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Pierrick Capelle, Antonin Bobichon, Thomas Mangani, Farid El Melali, Angelo Fulgin, Sada Hırsızı, Loïs Diony

Lille: Mike Maignan, Zeki Çelik, Tiago Djaló, Sven Botman, Reinildo Mandava, Luiz Araujo, Benjamin Andre, Boubakary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan David, Burak Yılmaz

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LILLE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fransa Ligi'nde şampiyonluk yarışı Türkiye'deki son haftaya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Heyecan veren son haftada temsilcilerimizin yer aldığı Lille son maçlar öncesi şampiyonluğa en yakın takım. 4. olan Lyon'un ise ilk ikiye girme şansı yok. Peki Fransa Ligi'nde olası ihtimaller neler?

1. Lille son maçını kazanırsa şampiyon oluyor

2. Lille son maçta berabere kalırsa ve PSG yenilirse veya berabere kalırsa yine şampiyon olur

3. Lille ve PSG ikisi birden yenilirse Lille yine şampiyon olur. Fakat Monaco 7 farklı galibiyet alırsa bu durumda Monaco şampiyon olur ki bu da Monaco'nun tek şampiyonluk ihtimalidir

4. Lille yenilirse ve PSG berabere kalırsa o zaman puanlar 80 olarak eşitlenecek. Bu durumda ikili averaja bakılmadığından dolayı yani Fransa liginde genel averaja bakıldığı için PSG şampiyon olur. Çünkü PSG genel averajda Lille'den +16 gol daha üstündür. Bu durumda olası bir puan eşitliğinde Lille şampiyonluğu kaybeder

5. PSG yenerse ve Lille berabere kalır veya yenilirse PSG şampiyon olmuş olur.

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Angers Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Angers Lille maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!
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