Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

26 OCAK 2019 - İLK KIVILCIM OZAN'IN SATIŞI OLDU



Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında spor kamuoyuna yansıyan ilk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından Ozan'a satılmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: ''Ozan'ın gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yönetici arkadaşlar idari olarak karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi Galatasaray taraftarına söz verdiğim için yapmadım.''