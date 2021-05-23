Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...
Giriş Tarihi: 23.5.2021 15:17 Son Güncelleme: 23.5.2021 15:20

: 'da - kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

haberi... maçı ile sezonu tamamlayan 'da teknik direktör , son basın toplantısında başkan 'i hedef aldı ve "Düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler ama içimizdekiler daha tehlikeli" dedi. Terim'e Cengiz'in cevabı daha sert oldu. Başkan "Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Yapma be sevgili hocam! Bir kere eve 'geçmiş olsun' dilemeye gelmedin" sözlerini kullandığı İmparator'a "Asla sözleşme uzatmam, özür dilerse görüşebiliriz" diyerek gergin olan ipleri tamamen kopardı. İmparator da kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupta başkana "Acil şifalar" dileyerek noktayı koydu. Peki ikili arasındaki ilişki nasıl başladı, yaşanan hangi olaylar işi bu noktaya getirdi, farkıyla A'dan Z'ye 3 yıldır yaşananların özeti...

haberi... 'da başkan ile teknik direktör arasında ortalık karıştı. Başkan Cengiz, İmparator'a "Asla sözleşme uzatmam, özür dilerse görüşebiliriz" diyerek gergin olan ipleri tamamen kopardı. İmparator da kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupta başkana "Acil şifalar" dileyerek noktayı koydu. Peki ikili arasındaki ilişki nasıl başladı, yaşanan hangi olaylar işi bu noktaya getirdi, farkıyla A'dan Z'ye 3 yıldır yaşananların özeti...

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

20 OCAK 2018

Dursun Özbek döneminde 'a dönen , başkan seçilince kulüp etiği gereği istifa etmeye hazırdı ancak Cengiz, Terim'le çalışmaya dünden razıydı.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

26 MAYIS 2018 - GRİ GİYEREK DESTEK VERDİ

2017-18 sezonunda 5 aylığına koltuğu devralan Mayıs ayındaki olağan seçimde tekrar adaylığını koydu. Florya'da gri renk gömleğiyle fotoğraf veren , seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'den yana tarafını camiaya belli etmiş oldu.

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Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

26 OCAK 2019 - İLK KIVILCIM OZAN'IN SATIŞI OLDU

ile arasında spor kamuoyuna yansıyan ilk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından Ozan'a satılmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: ''Ozan'ın gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yönetici arkadaşlar idari olarak karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi taraftarına söz verdiğim için yapmadım.''

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

23 MART 2019

Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyen 'e destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

25 MAYIS 2019 - SÖZLEŞME GERÇEĞİ

Üst üste iki kez şampiyon olan 'ın kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıllık olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

5 EKİM 2019 - HERKES İŞİNİ YAPSIN

Sezona PFDK'dan aldığı cezalarla başlayan , kulübeye döndüğü Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltıyla ilgili ''Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da konuşmayanlar ceza alsın'' diyerek topu yönetime attı. Sergilenen futbola sinirlenen ve takımdan ayrı Ankara'dan İstanbul'a dönen ise basın yoluyla ''Herkes işini yapsın'' mesajını gönderdi.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

19 OCAK 2020 - ARDA MESELESİ

Arda Turan'ın geri dönmesini isteyen , "Ben zaten kararımı söyledim. Bu sadece teknik bir karar değil" dedi. bu açıklamalardan 5 gün sonra "Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda gündemimizde yok, bunu söylemekten bıktım" cevabını verdi.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

24 OCAK 2020 - FİKİR AYRILIĞI POLEMİĞİ

Terim'in "Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Cengiz, "Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir'' diye görüşünü paylaştı.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

21 EKİM 2020

'ın evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilmesini teknik açıdan şu sözlerle değerlendirdi: "Keşke Kerem, Oğulcan ya da Ali Tavuz Kol gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik..."

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

24 EKİM 2020 - YÖNETİMİN ARKASINDA DEĞİLİM

Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan , 2-1 kazanılan Erzurumspor maçından sonra "Her şeyin farkındayım. Yönetimden kimsenin arkasında değilim" diyerek ipleri kopma noktasına getirdi ancak araya giren Abdurrahim Albayrak krizi geçici olarak önledi.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

13 OCAK 2021 - YALNIZLIK HİSSEDİYORUM

Transferde yönetimle yine anlaşamayan İmparator, kupadaki Yeni Malatya maçından sonra "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kontratım Mayıs'ta bitiyor" dedi.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

20 OCAK 2021

, Denizlispor maçından sonra kendisine yöneltilen, " Başkanı , bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok" cevabını verdi. Florya-Aslantepe arasındaki uyumsuzluk yine göze çarptı.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

13 NİSAN 2021 - ŞEREF VE HAYSİYETLERİNİ HATIRLAMALI

Karagümrük maçında kaybedilen 2 puana çok sinirlenen 'in "Futbolcular şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalı" sözü bardağı taşıran son damla oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

, Göztepe maçından sonra "7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. 'ın değerlerine sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...
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