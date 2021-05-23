Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim kavgası nasıl başladı? İşte A’dan Z’ye 3 yıldır yaşananların özeti...

Son dakika haberi... Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında ortalık karıştı. Başkan Cengiz, İmparator'a "Asla sözleşme uzatmam, özür dilerse görüşebiliriz" diyerek gergin olan ipleri tamamen kopardı. İmparator da kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektupta başkana "Acil şifalar" dileyerek noktayı koydu. Peki ikili arasındaki ilişki nasıl başladı, yaşanan hangi olaylar işi bu noktaya getirdi, SABAH SPOR farkıyla A'dan Z'ye 3 yıldır yaşananların özeti...
20 OCAK 2018
Dursun Özbek döneminde Galatasaray'a dönen Fatih Terim, Mustafa Cengiz başkan seçilince kulüp etiği gereği istifa etmeye hazırdı ancak Cengiz, Terim'le çalışmaya dünden razıydı.
26 MAYIS 2018 - GRİ GİYEREK DESTEK VERDİ
2017-18 sezonunda 5 aylığına koltuğu devralan Mustafa Cengiz Mayıs ayındaki olağan seçimde tekrar adaylığını koydu. Florya'da gri renk gömleğiyle fotoğraf veren Fatih Terim, seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'den yana tarafını camiaya belli etmiş oldu.
26 OCAK 2019 - İLK KIVILCIM OZAN'IN SATIŞI OLDU
Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında spor kamuoyuna yansıyan ilk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından Ozan'a satılmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: ''Ozan'ın gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yönetici arkadaşlar idari olarak karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi Galatasaray taraftarına söz verdiğim için yapmadım.''
23 MART 2019
Mali Genel Kurul'da idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz'e Fatih Terim destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
25 MAYIS 2019 - SÖZLEŞME GERÇEĞİ
Üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'ın kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıllık olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.
5 EKİM 2019 - HERKES İŞİNİ YAPSIN
Sezona PFDK'dan aldığı cezalarla başlayan Fatih Terim, kulübeye döndüğü Gençlerbirliği maçında verilmeyen penaltıyla ilgili ''Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da konuşmayanlar ceza alsın'' diyerek topu yönetime attı. Sergilenen futbola sinirlenen ve takımdan ayrı Ankara'dan İstanbul'a dönen Mustafa Cengiz ise basın yoluyla ''Herkes işini yapsın'' mesajını gönderdi.
19 OCAK 2020 - ARDA MESELESİ
Arda Turan'ın geri dönmesini isteyen Fatih Terim, "Ben zaten kararımı söyledim. Bu sadece teknik bir karar değil" dedi. Mustafa Cengiz bu açıklamalardan 5 gün sonra "Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda gündemimizde yok, bunu söylemekten bıktım" cevabını verdi.
24 OCAK 2020 - FİKİR AYRILIĞI POLEMİĞİ
Terim'in "Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Cengiz, "Sayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir'' diye görüşünü paylaştı.
21 EKİM 2020
Galatasaray'ın evinde Alanyaspor'a 2-1 yenilmesini Mustafa Cengiz teknik açıdan şu sözlerle değerlendirdi: "Keşke Kerem, Oğulcan ya da Ali Tavuz Kol gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik..."
24 EKİM 2020 - YÖNETİMİN ARKASINDA DEĞİLİM
Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan Fatih Terim, 2-1 kazanılan Erzurumspor maçından sonra "Her şeyin farkındayım. Yönetimden kimsenin arkasında değilim" diyerek ipleri kopma noktasına getirdi ancak araya giren Abdurrahim Albayrak krizi geçici olarak önledi.
13 OCAK 2021 - YALNIZLIK HİSSEDİYORUM
Transferde yönetimle yine anlaşamayan İmparator, kupadaki Yeni Malatya maçından sonra "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kontratım Mayıs'ta bitiyor" dedi.
20 OCAK 2021
Fatih Terim, Denizlispor maçından sonra kendisine yöneltilen, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok" cevabını verdi. Florya-Aslantepe arasındaki uyumsuzluk yine göze çarptı.
13 NİSAN 2021 - ŞEREF VE HAYSİYETLERİNİ HATIRLAMALI
Karagümrük maçında kaybedilen 2 puana çok sinirlenen Mustafa Cengiz'in "Futbolcular şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalı" sözü bardağı taşıran son damla oldu.
Fatih Terim, Göztepe maçından sonra "7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Galatasaray'ın değerlerine sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" ifadelerini kullandı.