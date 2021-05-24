Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık"

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten genç oyuncu, "Grup kağıt üzerinde zor gözüküyor ama biz çok kaliteli bir ekibiz, kaliteli oyunculardan oluşmuş bir grubuz. İnanıyorum ki grupları geçip çok başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacakları maçla ilgili olarak ise, "Çok güzel bir maç olacak, açılış maçı ayrı bir önemde olacak. Herkes izleyecek. Umarım o maçta güzel bir başlangıç yaparız ve ülkemizi gururlandırırız. Kadro tercihi tabii ki Şenol hocanın olacak. Çok kaliteli oyuncular var, hem benim mevkimde hem de tüm takım anlamında. İnşallah hepimiz bu forma için, ülkemiz için en iyi şeyi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.