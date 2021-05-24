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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:49 Son Güncelleme: 24.5.2021 12:50

'dan şampiyonluk sözleri! "Hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık"

AA
Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! Hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık

'dan milli takıma davet alan gen oyuncu , "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Öncelikle Şenol hocaya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Grup kağıt üzerinde zor gözüküyor ama biz çok kaliteli bir ekibiz. Grupları geçip çok başarılı olacağımıza inanıyorum. (Galatasaray'ın ikinciliği) Dramatik bir son oldu, son maça kadar çok güzel geçirdik. Altı puanlık bir farkı kapatıp geldik. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Kaçan şampiyonlukta hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyonluk haricinde bir hedefi olamaz. İnşallah gelecek sezonu şampiyonlukla sonlandıracağız" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmalarına katılmak için Antalya'ya gelen Kerem Aktürkoğlu, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi. Galatasaray'dan milli takım kadrosuna davet edilen Kerem Aktürkoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Kerem, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Öncelikle Şenol hocaya bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. İnşallah hem ülkemi, hem ailemi hem de takımımı gururlandıracağım. Elimden gelen her şeyi vereceğim." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu bir mücadeleye gireceklerini belirten genç oyuncu, "Grup kağıt üzerinde zor gözüküyor ama biz çok kaliteli bir ekibiz, kaliteli oyunculardan oluşmuş bir grubuz. İnanıyorum ki grupları geçip çok başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile oynayacakları maçla ilgili olarak ise, "Çok güzel bir maç olacak, açılış maçı ayrı bir önemde olacak. Herkes izleyecek. Umarım o maçta güzel bir başlangıç yaparız ve ülkemizi gururlandırırız. Kadro tercihi tabii ki Şenol hocanın olacak. Çok kaliteli oyuncular var, hem benim mevkimde hem de tüm takım anlamında. İnşallah hepimiz bu forma için, ülkemiz için en iyi şeyi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"KAÇAN ŞAMPİYONLUKTA HEPİMİZ BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK''

Kerem, Süper Lig'de Galatasaray'ın averajla kaçırdığı şampiyonluk hakkında ise "Dramatik bir son oldu, son maça kadar çok güzel geçirdik. Altı puanlık bir farkı kapatıp geldik. Her şey çok daha farklı olabilirdi. Kaçan şampiyonlukta hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık. Mücadelemiz iyiydi son maçta da güzel performans sergiledik ama sonunu getiremedik. İnşallah seneye bu seneki şeyi unutturup taraftarımıza şampiyon armağan ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"İNŞALLAH GELECEK SEZONU ŞAMPİYONLUKLA SONLANDIRACAĞIZ"

"Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur." sözlerini kullanan Kerem, "Şampiyonluk haricinde bir hedefi olamaz, şampiyonluk haricindeki her şey başarısızlıktır. Bu sene biraz kötü bir sezon oldu, şampiyonluğu kaçırdık. İnşallah bunu toparlayıp gelecek sezonu şampiyonlukla sonlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem, futbola başladığı günlerdeki sıkıntılarıyla ilgili konuşan babası Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun açıklamaları hakkında ise, "Geçmişte bayağı sıkıntılar çektiğim bir gerçek ama onlar geride kaldı. Onları artık konuşmaya gerek yok. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

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Kerem Aktürkoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Hepimiz bir hayal kırıklığı yaşadık"
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