Transferde ‘destan’ yazacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ındiyerek eldiveni teslim ettiği 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Genç kaleci, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezonda görevini en iyi şekilde yaparken, gelecek adına da ekonomiye destek olacağını gösterdi.sezon içerisinde birçok kez İstanbul'a gelerek gözlemlediğiFransız ekibi, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek, genç eldiveni transfer etmek istediklerini ve 7 milyon Euro verebileceklerini iletti. Siyah-beyazlılarda Ersin konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyan Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerine pazarlıklarınSiyah-beyazlılar Nice'e bu yanıtı iletirken, Fransızlar'dan Ersin ile ilgili tekliflerini resmi olarak getirmelerini, görüşmelere bu şekilde başlayabileceklerini bildirdi.