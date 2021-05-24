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Giriş Tarihi: 24.5.2021

Transferde ‘destan’ yazacak!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Transferde ‘destan’ yazacak!

Fransız ekibi, genç eldiven için 7 milyon Euro ile nabız yokladı. Başkan , görüşmeyi yürütecek yöneticilerine, “Pazarlıklar 12 milyon Euro’dan başlasın, aşağısı olmasın” talimatını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 'Kaleci almayacağım' diyerek eldiveni teslim ettiği 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Genç kaleci, ortaya koyduğu başarılı performansla çifte kupalı sezonda görevini en iyi şekilde yaparken, gelecek adına da ekonomiye destek olacağını gösterdi. Fransa'dan Nice ve Lyon'un sezon içerisinde birçok kez İstanbul'a gelerek gözlemlediği Ersin için ilk hamle Fransa Ligi'nde orta sıralarda olan Nice'ten geldi.

TEKLİFİ YUKARI ÇEKECEKLER
Fransız ekibi, Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçerek, genç eldiveni transfer etmek istediklerini ve 7 milyon Euro verebileceklerini iletti. Siyah-beyazlılarda Ersin konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koyan Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilerine pazarlıkların 12 milyon Euro'dan başlamasını iletti. Siyah-beyazlılar Nice'e bu yanıtı iletirken, Fransızlar'dan Ersin ile ilgili tekliflerini resmi olarak getirmelerini, görüşmelere bu şekilde başlayabileceklerini bildirdi. Nice'in rakamı bir miktar daha yukarı çekmeye planladığı belirtildi.

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Transferde ‘destan’ yazacak!
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