Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin SABAH'a konuştu "Sergen hoca nereye ben oraya"

ŞEBNEM ŞAHİN (EŞİ): AĞLADIĞIM MAÇLAR OLDU

Bu sezon Murat'ı hiç göremedim. Kahvaltıyı, bayramları, anneler günü, doğum günleri, özel günler hepsini unuttuk. Kazanmak için totemlerim vardı. Evden çıkmam, maça gitmem. Etmem gereken dualar var. Fanatik Beşiktaşlı olduğum için taraftar gözüyle bakıyorum. Çok üzüldüğüm, ağladığım, uykusuz kaldığım ve kızdığım maçlar da oldu. Murat'ın eve en üzgün geldiği maç Fenerbahçe beraberliği ve Galatasaray yenilgisiydi. Benim en sevdiğim oyuncu Ghezzal, 1 numaram o. Ghezzal ve Rosier'e hastayım. Josef ve Vida'yı da çok seviyorum.

OKAN ŞAHİN (KÜÇÜK OĞLU):

Şampiyonluğa çok sevindim ve o takımda babamın çalıştığını görmek daha da sevindiriciydi. Gururlandım. Televizyonda babamın sevincini görünce ben de evde yerimde duramıyordum.