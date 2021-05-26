Altay Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1. Lig Altay Altınordu maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Altay Altınordu maçı için geri sayım sona erdi. TFF 1. Lig'de play-off finaline kalan İzmirli iki takım Altay ve Altınordu bu akşam Süper Lig'e çıkmak için yeşil sahada olacak. Maça saatler kala, Altınordu Altay maçı saat kaçta hangi kanalda soruları, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Final müsabakasının saati ve yayın kanalının yanı sıra muhtemel 11'ler de merak ediliyor. Aşağıda, Altınordu-Altay maçı saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler yer alıyor.
Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.
Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.
Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi, Oğulcan, Furkan, Ufuk, Recep, Metehan, Ahmet İlhan
Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Kappel, Regattin, Erhan, Marco Paixao
Süper Lig'e yükselecek son takım İzmir derbisiyle belli olacak
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçında mücadele edecek iki İzmir ekibinden Altınordu 1969-1970, Altay ise 2002-2003 sezonundan bu yana mücadelelerini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.
Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.
Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bugün takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.
ALTAY, 18 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNME PEŞİNDE
2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, bugün play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.
Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.
Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.
Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.
PROFESYONEL LİGLERDE 31. RANDEVU
TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.
Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.
Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.
Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.
SÜPER LİG'E ÇIKACAK SON EKİP 6. KEZ İSTANBUL'DA BELLİ OLACAK
Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul'da belirlenecek. 2009-2010'da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.
İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.