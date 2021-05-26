Villarreal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finali Villarreal Manchester United final maçı canlı yayın kanalı!

UEFA Avrupa Ligi, bu akşam oynanacak Manchester United - Villareal karşılaşması ile sona erecek. Şampiyonun belirleneceği maç öncesi, "Villarreal Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. Şifresiz canlı yayın kanalının açıklanması sonrası, maç için geri sayım başladı. Buna göre, İngiliz ve İspanyol ekiplerinin karşılaşacağı Villareal Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Villarreal - Manchester United maçı 26 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

VILLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremy, Moreno, Alcacer

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw, Fred, McTominay, Rashford, Fernandes, Pogba, Cavani

EMERY KUPAYI 3 KEZ KAZANDI

49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.

Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.

GERARD MORENO VE PACO ALCACER TAKIMIN EN SKORERLERİ

Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu.

Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.

MANU TEK YENİLGİYLE FİNALE GELDİ!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladı.

.