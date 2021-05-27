Alanya bugün bugün milli maça ev sahipliği yapacak

EURO 2020 öncesinde bugün Türkiye A Milli Takımı, Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak. Maç bugün saat 20.00'da başlayacak.

Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu, bugün milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye ile Azerbaycan, EURO 2020 öncesi bugün saat 20.00'da Alanya'da hazırlık maçı yapacak. Milliler, Azerbaycan hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, kamptaki yedinci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı. Öte yandan Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı. A Milliler bugün Alanya'ya gelerek son hazırlıklarını tamamlayacaklar. hazırlık karşılaşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nunda izleyeceği belirtildi.