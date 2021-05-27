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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:38

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak? , saat kaçta?

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Azerbaycan ne zaman, saat kaçta?

EURO 2020 Hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım patronu Şenol Güneş bu karşılaşmada kadroda yer bulamayan isimlere şans vermesi bekleniyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Milliler Azerbaycan maçının ardından ise Gine ile Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak? , saat kaçta? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak, Türkiye Azerbaycan ne zaman, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 hazırlıkları kapsamında, Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmada kadroda yer bulamayan isimlere şans verecek. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Azerbaycan ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Azerbaycan maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

İşte Türkiye Azerbaycan maçına ilişkin detaylar ve karşılaşmanın yayın kanalı;

Milli Takım aday kadrosu şu şekilde şekillendi;

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Halil Akbunar (Göztepe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MUHTEMEL 11'LER:

Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Mahmut, Umut, Ozan, Taylan, Abdülkadir, Cengiz, Efecan, Halil

Azerbaycan: Balayev, Taskhin, Musafazade, Aliyev, Khalilzade, İsaev, İbrahimli, Mütalimov, Nuriev, Sheydaev, Emreli

TÜRKİYE AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayımlanacak. 90 dakikayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ, MİLLİ TAKIM'LA 74. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile yarın oynanacak hazırlık maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 74. karşılaşmasına çıkacak. Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 20'si özel 73 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 73 maçta 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 116 gol attı, kalesinde 73 gole engel olamadı.

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Türkiye Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Azerbaycan ne zaman, saat kaçta?
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