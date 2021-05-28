Son dakika: Beşiktaş ilk transferini yaptı! Salih Uçan'la 3 yıllık sözleşme...

"SERGEN YALÇIN'IN BİRE BİR KONUŞMASI..."

Sercan Dikme'nin sözleri şöyle...

"Salih'in Sergen Yalçın'la bire bir konuşması ve Beşiktaş'ın diğer kulüplere göre biraz daha erken davranması bu transferin bitmesinde etkili oldu."