Son dakika: Beşiktaş ilk transferini yaptı! Salih Uçan'la 3 yıllık sözleşme...

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetiminde sezonu önce Süper Lig kupasını kaldırarak, daha sonra da Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Beşiktaş, transferde bombayı patlattı.
Siyah-beyazlılar, bu sezon Alanyaspor'da etkili bir performans gösteren orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın transferini bitirdi. Galatasaray'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen oyuncuyla siyah-beyazlılar 3 yıllık bir kontrat imzalayacak.
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Salih Uçan transferinin detaylarını canlı yayında aktardı. Sercan Dikme, "Beşiktaş, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Oyuncuyla ilerleyen günlerde 3 yıllık kontrat imzalanacak. 8 milyon TL'lik garanti ücret ve maç başı ücretleri olacak." diye konuştu.
"SERGEN YALÇIN'IN BİRE BİR KONUŞMASI..."
Sercan Dikme'nin sözleri şöyle...
"Salih'in Sergen Yalçın'la bire bir konuşması ve Beşiktaş'ın diğer kulüplere göre biraz daha erken davranması bu transferin bitmesinde etkili oldu."
"Salih Uçan'ın 3 gün sonra Alanyaspor'la olan sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş, bu tarihten sonra resmi kontratı imzalayacak. Bu süreçte Salih'i Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini biliyoruz. Ancak Salih Uçan kararını Beşiktaş'tan yana verdi."