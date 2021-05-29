Son dakika: Fenerbahçe sezonun ilk transferini yapıyor! Lucas Biglia için Gustavo ve Sosa ayrıntısı...

Fenerbahçe'ye yeni Arjantili Biglia! Transfer için bonservis bedeli ödenecek mi?

HEM PAHALI HEM VERİMSİZLER

Aynı bölgede oynayan ve toplam maliyetleri 6 milyon Euro'yu bulan Sosa ve Gustavo'dan indirim talep eden ancak olumlu yanıt alamayan Fenerbahçe, performansı yeterli görülmeyen bu iki oyuncudan en az birini göndermeyi hedefliyor.