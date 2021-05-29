Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Florya ona emanet edildi! Fatih Terim'in yokluğunda sürpriz isim (Sabah Spor Özel)
Giriş Tarihi: 29.5.2021 20:29 Son Güncelleme: 29.5.2021 20:32

: Galatasaray'da Florya ona emanet edildi! 'in yokluğunda sürpriz isim (Sabah Spor Özel)

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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. ile Galatasaray arasındaki sözleşme 2 gün sonra bitiyor. Başkanlık seçimi ise 19 Haziran'da yapılacak. Yeni gelen yönetim Terim ile çalışmak istese bile bu sürede Florya ve Galatasaray teknik direktörsüz kalacak. Florya'da idman yapmak istemesi durumunda yapılan B planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

... ile arasında yaşananlardan sonra yeni sezonda iki isim birlikte çalışmayacak. Mustafa Cengiz, aday olmadığını açıklamıştı. Fatih Terim'in sözleşmesi de 31 Mayıs'ta bitiyor. 19 Haziran'daki seçime kadar ara bir formül üzerinde duruluyor. ismi öne çıktı! Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberi...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

SON DAKİKA: FATİH TERİM YOKKEN FLORYA ONA EMANET!

Galatasaray'da seçim sürecinde Florya'da bir teknik adam olmayacak. Hem genç futbolcular hem de hali hazırda kadroda bulunan isimler idman yapmak isterse sürpriz bir isimle birlikte çalışacaklar...

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek ve ekibi 19 Haziran'daki seçimi bekleyecek. 20'ye yakın sözleşmeli oyuncuların yarısı milli takımlara gittiği için yeni sezon kampının başlamasının 20-21 Haziran tarihlerine sarkma ihtimali var.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

19 Haziran öncesi Florya'da antrenman yapmak isteyen oyuncu olursa altyapı hocaları devreye girecek.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

U-19 Takımı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü 'nun teknik direktör meselesi kesinlik kazanana kadar takımı çalıştırabileceği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

1981 doğumlu olan , İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray U16, U19 takımlarında yardımcı antrenörlük yapan Müderrisoğlu daha sonra sırasıyla Galatasaray U17, U19 ve U21 takımlarında teknik direktörlük yaptı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

futbolculuğu döneminde de Galatasaray, Beylerbeyi, Yimpaş Yozgatspor ve Eyüpspor gibi takımlarda oynamıştı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

Ara transfer döneminde Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, ortaya koyduğu performansla göz doldurmuştu. Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı planlıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

Henry Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçen sarı-kırmızılılar, bu parayı Halil'in kulübü Brentford'a teklif etti.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

İngiliz kulübü kapıyı 10 milyon Euro'dan açınca görüşmeler çıkmaza girdi. A Milli Takım'la EURO 2020'de boy göstermeye hazırlanan Halil Derşivoğlu'nun Galatasaray'a gelişi zora girdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

G.Saray, Bankalar Konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını bildirdi.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğunda Florya ona emanet edilecek! Sürpriz isim... Sabah Spor Özel

Kulüpten "tarihi imza" başlığıyla yapılan açıklamada, "Tüm kredi borçları Türk Lirası'na çevrilmiş ve yabancı para cinsinden kredi borcu kalmamıştır. Kredi vadesi 31 Mayıs 2030 tarihine uzatılmış, 9 yıla çıkartılmıştır. 31 Ağustos 2022 tarihine kadar faiz ödemesiz dönem, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ise anapara ödemesiz dönem olacaktır. Nakit akış, pandemi döneminde rahatlatılmıştır. 2021-2022 sezonu boyunca herhangi bir anapara veya faiz ödemesi yapılmayacaktır." denildi.

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Son dakika: Galatasaray'da Florya ona emanet edildi! Fatih Terim'in yokluğunda sürpriz isim (Sabah Spor Özel)
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