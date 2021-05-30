Gine Teknik Direktörü Didier Six'ten Türkiye'ye büyük övgü!

Kendilerinin de Dünya Kupası için hazırlık yaptıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımız için iyi bir deneyim olacak. Ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklardır. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Çok iyi santraforları var. Lille'de oynayan oyuncular bizi zorlayacaktır. Maça hareket katabilirler. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan futbolcuları var." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "EURO 2020'de Türkiye nasıl bir sonuç elde edebilir?" sorusuna Six, "Yarın belki de EURO 2020'nin şampiyonuna karşı oynayacağız. Türkiye'ye bu açıdan bakmak lazım. Türkiye'de oynamış ilk Avrupalı futbolculardan biriyim. Bu ülkenin futbolunun yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi düzeye geldiğini gözlemleyebildim. Yarın maça Avrupa şampiyonuna karşı oynuyormuş gibi bir mantaliteyle çıkmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Şenol Güneş'in de çok iyi bir teknik direktör olduğuna dikkati çeken Six, Güneş'in Türkiye'yi belirli bir noktaya getirdiğini, yıllar içinde Türk futboluna çok şey kattığını kaydetti.