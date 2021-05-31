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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:24 Son Güncelleme: 31.5.2021 18:43

Son dakika: öncesinde rakip ! Milliler ikinci provaya çıkıyor...

Son dakika: EURO 2020 öncesinde rakip Gine! Milliler ikinci provaya çıkıyor...

Son dakika haberi... 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren , ilk hazırlık maçını 'a karşı yapmıştı. İkinci hazırlık maçı ise 'da ile oynanacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçına bugün, Gine karşısında çıkacak. İlk provasını Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederek geçen milliler, Gine maçında da iyi bir sonuç almak istiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN MUHTEMEL 11'İ:

Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukan Toköz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

591. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

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