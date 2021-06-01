Göztepe'de Oussama Assaidi atağı

Kariyerine Hollanda'da FC Omniworld takımında başlayan Assaidi, aynı ülkede De Graafschap ve Heerenveen formalarını giydi. İngiltere'nin yolunu da tutan deneyimli futbolcu 2012-2013 sezonun ilk yarısına kadar Liverpool'da görev alıp 2013-2015 yılları arasında Stoke City'de de top koşturdu. Bir dönem Al Ahli FC Dubai takımında oynayan oyuncu son 4 sezonu ise Twente'de geçirdi. Assiadi geçen sezon Twente'de 11 lig maçına çkıp 360 dakika sahada kaldı. Oyuncu 4 defa da Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.