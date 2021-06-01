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Giriş Tarihi: 1.6.2021 23:05

taraftarında Sörloth çılgınlığı! 30 dakikada 300 bin yorum...

Trabzonspor taraftarında Sörloth çılgınlığı! 30 dakikada 300 bin yorum...

ekiplerinden 'de forma giyen eski 'lu golcü Sörloth'un geri dönmesi için Trabzonspor taraftarı sosyal medya hesabına akın etti. 'li golcünün hesabındaki paylaşımına 30 dakikada 300 bin yorum bırakan bordo-mavililer, geri dön çağrısında bulundu.

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Norveç'li golcü Sörloth'un bordo-mavili ekibe geri dönmesi için Trabzonspor taraftarı bir etkinlik başlattı.

Son günlerde transfer dedikolularının da güçlendiği Sörloth için Trabzonspor'un yeniden girişimde bulunduğu biliniyor.

30 DAKİKADA 300 BİN YORUM

Trabzonspor taraftarları, tekrar bordo-mavili formayı giymesini istedikleri Sörloth'un Instagram hesabına organize olarak 30 dakikada 300 bin yorum attı. Yorum yağmuruna devam eden Trabzonspor taraftarı, "Come To Trabzon" yazarak Sörloth'u Trabzonspor'a geri çağırıyor.

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Trabzonspor taraftarında Sörloth çılgınlığı! 30 dakikada 300 bin yorum...
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