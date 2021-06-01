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Giriş Tarihi: 1.6.2021 08:07 Son Güncelleme: 1.6.2021 08:13

Türkiye - Gine maçı sonrası usta yazardan yorumu! 'Son haline bakma fırsatı bulduk...'

FATİH DOĞAN FATİH DOĞAN
Türkiye - Gine maçı sonrası usta yazardan Cengiz Ünder yorumu! 'Son haline bakma fırsatı bulduk...'

öncesinde ikinci hazırlık karşılaşmasında Gine ile golsüz berabere kalan millilerimizde kadrodan hangi oyuncuların ayrılacağı merak konusu. , dört oyuncu hakkındaki kararını bugün açıklayacak. Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Türkiye - Gine maçını değerlendirdi.

Millilerimiz dün akşam Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mert Günok, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, Enes Ünal gibi isimlerle sahaya çıkan Şenol Güneş ikinci yarıda da oyuncu değişikliklerine gitti. Sabah Gazetesi yazarlarından Fatih Doğan, Cengiz Ünder'in son durumuna dikkat çekti.

İşte Fatih Doğan'ın milli takım yazısı...

'Hazırlık maçlarını dikkate aldığımızda, İtalya ile Roma'da oynayacağımız açılış maçına hazır değiliz. Ancak Azerbaycan ve Gine maçlarının genel takım performansından ziyade bireysel kriterlerin öne çıktığını biliyoruz.

Şenol Güneş, açıklayacağı 26 kişilik şampiyona listesinin kararı öncesi bazı futbolcuların performansını görmek istedi. Kadro dışı kalacak 4 ismin kim olacağı merakla beklenirken Kerem, Halil, Rıdvan, Halil Akbunar ve Taylan gibi isimlere şans verip son verileri aldı. Yine sakatlık sonrası toparlanma sürecinde olan Cengiz gibi önemli isimlerin de son haline bakma fırsatı buldu. Gine maçında Cengiz'in daha alması gereken mesafenin olduğunu da gördü.

Şenol Güneş'in Azerbaycan ve dün akşamki Gine maçlarında sahaya sürdüğü oyuncular ideal 11'den ve prova kimliğinden uzaktı. Ancak ikinci yarı toparlandık. Özellikle Halil, Rıdvan, Kenan ve Okay'ın da pozitif oyunuyla iyi bir performans sergiledik.

Gine maçında ilk yarıdaki durgunluk, hatta orta sahada top kontrolünü ele alamayıp, rakip üzerinde etkili bir oyun kuramamamızı bu açıdan dikkate almaya gerek yok. Değişikliklerle birlikte ve maçın sonlarında ortaya koyduğumuz arzu, oyuncuların performanssızlığını bir nebze olsun giderdi.

Şenol Hoca'nın 2 maçta, başlangıçta ve oyun içinde 3'lü defans denemeleri de akıllarda kalan hazırlık faaliyetiydi. Milli Takım 3'lü defans için hazır değil ama zamanla geçiş çalışılabilir.

Milli Takım'ın ideal 11'iyle ve sistemiyle sahaya çıktığında alışılagelmiş tempo ve oyun kalitesine ulaşacağına inanıyorum. İtalya maçında bambaşka bir Türkiye izleyeceğimize inanıyorum.'

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Türkiye - Gine maçı sonrası usta yazardan Cengiz Ünder yorumu! 'Son haline bakma fırsatı bulduk...'
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