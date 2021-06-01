Türkiye - Gine maçı sonrası usta yazardan Cengiz Ünder yorumu! 'Son haline bakma fırsatı bulduk...'

Şenol Güneş'in Azerbaycan ve dün akşamki Gine maçlarında sahaya sürdüğü oyuncular ideal 11'den ve prova kimliğinden uzaktı. Ancak ikinci yarı toparlandık. Özellikle Halil, Rıdvan, Kenan ve Okay'ın da pozitif oyunuyla iyi bir performans sergiledik.

Gine maçında ilk yarıdaki durgunluk, hatta orta sahada top kontrolünü ele alamayıp, rakip üzerinde etkili bir oyun kuramamamızı bu açıdan dikkate almaya gerek yok. Değişikliklerle birlikte ve maçın sonlarında ortaya koyduğumuz arzu, oyuncuların performanssızlığını bir nebze olsun giderdi.