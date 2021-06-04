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Giriş Tarihi: 4.6.2021 14:36

3 yıllığına Hatay’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Bülent Cevahir 3 yıllığına Hatay’da

Süper Ligin flaş ekiplerinden , Yeni Malatyaspor’dan ’i transfer etti. Bordo-Beyazlılar tecrübeli sol bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Ligin flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Bülent Cevahir'i transfer etti. Bordo-Beyazlılar tecrübeli sol bekle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol Federasyonunun yabancı sınırlandırması ile ilgili aldığı kararın ardından gözünü yerli futbolculara diken Süper Ligin flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yerli oyuncuları tek tek kadrosuna katmaya devam ediyor.

Aynı zamanda yeni sezona geniş bir kadro ile başlamanın hesaplarını yapan Bordo-Beyazlılar Yeni Malatyaspor'un sol beki Bülent Cevahir'i renklerine bağladı. Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan tecrübeli futbolcu, Hatay'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Manisaspor'un alt yapısından yetişen 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Fatih Karagümrük'le 10 maça çıktı. Sezon sonunda Yeni Malatya'ya dönen Bülent Cevahir'in sözleşmesi 30 Haziran 2021'de bitti. Serbest kalan Bülent Cevahir'i Atakaş Hatayspor, 3 yıllığına transfer etmiş oldu.

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Bülent Cevahir 3 yıllığına Hatay’da
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