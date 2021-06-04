Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların yüzde 52,5 oyuyla sezonun futbolcusu ödülünü Burak Yılmaz'ın kazandığı belirtildi. Lille'in diğer futbolcuları Mike Maignan'ın yüzde 28,7 ve Benjamin Andre'nin yüzde 9,6 oy aldığı ifade edilen açıklamada, "Kral (Burak Yılmaz) kesinlikle Lille taraftarlarının kalbini kazandı. 16'si Ligue 1'de olmak üzere tüm müsabakalarda 18 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımda aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmesinin ardından sezonun futbolcusu oldu" ifadeleri kullanıldı.