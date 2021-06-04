İşte masadaki konular!

Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle bugüne kalan ulaştı... Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki zirvenin detaylarınaulaştı.Kiralıkanlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen YalçınLens ve Douglas'ın gidişine vize veren 48 yaşındaki hoca,'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı.Yönetimden6 ya da 7 transfer isteyecek olan Sergen Yalçın,ile anlaşılamazsa tecrübeli ve kaliteli bir golcünün alınmasını şart koşuyor.Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.