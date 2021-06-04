İşte masadaki konular!

Kulüpler Birliği toplantısı nedeniyle bugüne kalan ulaştı... Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasındaki zirvenin detaylarına SABAHSpor ulaştı. Tecrübeli hocanın istekleri şöyle: 1- Kiralıkanlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumdaaynı kalitede iki isim talep etti. 2- Lens ve Douglas'ın gidişine vize veren 48 yaşındaki hoca, CSKA Moskova'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı. 3- Yönetimden6 ya da 7 transfer isteyecek olan Sergen Yalçın, Aboubakar ile anlaşılamazsa tecrübeli ve kaliteli bir golcünün alınmasını şart koşuyor. 4- Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.