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Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:41 Son Güncelleme: 7.6.2021 08:49

gelecek için kararını verdi! "'ta kalmak istiyorum..."

Rachid Ghezzal gelecek için kararını verdi! Beşiktaş'ta kalmak istiyorum...

'ın 2 kupalı sezonunda başrol oyunculardan birisi olan Cezayirli kanat oyuncusu , Cezayir kampında ülkesinin ulusal televizyonuna konuştu. Yıldız oyuncu Beşiktaş ve arasında yürütülen görüşmelere değinirken, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'ın 2020-2021 sezonu başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , ve şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun başrol oyuncularından birisi olmuştu.

Siyah-beyazlı formayla toplamda 35 maça çıkan Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle sezonu tamamladı. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu belirtti.

Şu sıralar Cezayir 'ında bulunan kanat oyuncusu, ülkesinin ulusal televizyonuna konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK BÜYÜK ONUR"

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Geleceği hakkında da konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Rachid Ghezzal gelecek için kararını verdi! "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum..."
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