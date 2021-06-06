Rachid Ghezzal gelecek için kararını verdi! "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum..."

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK BÜYÜK ONUR"

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun büyük bir onur olduğunu söyleyen Ghezzal, "Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor." diye konuştu.