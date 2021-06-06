Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, futbolseverlerin de heyecanı artmış durumda bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş şampiyon tamamlarken, yeni sezonda da takımlar kadrolarını güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 transfer dönemi ve Süper Lig başlangıç tarihi
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başlayacak. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022'de sona erecek. Liglerin başlayacağı tarih ise şu şekilde olacak.