Son dakika: Ahmet Nur Çebi SABAH Spor'a konuştu: "Cumhurbaşkanımıza söz verdim"

SABAH Spor'dan Fatih Doğan'ın sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın gündemi hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o özel röportaj...

"CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERDİM"

Avrupa'da kupa kaldırma hedefiniz var ama bu sadece hayalle gerçekleşecek bir şey mi?

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabiliriz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim. Ülkenin puana ihtiyacı var. Seneye maalesef bunun acısını çekeceğiz. Beşiktaş olarak toplumsal futbola vazifelerimizi yerine getirmek için Avrupa'daki maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Popüler transferlerle değil sağlıklı ve nokta transferlerle yapma amacındayız. Klasik yollar yerine, denenmemiş ve bilinmeyen yollardan geçerek bunu yapmak istiyorum. Mevcut kadroyu, teknik kadroyu muhafaza etmek birinci hedefim. Yapamadıklarımızın yerine daha iyilerini almak istiyorum. Taraftarımız rahat olsun.