Galatasaray'da imza sırası Emre Akbaba'da

Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak. Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.