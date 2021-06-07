Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…

Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'a Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon rakip oluyor. Rubin Kazan'ın devre arasında yaptığı 6 milyon Euro teklifini arttıran Lyon, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklif etti.