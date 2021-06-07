Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…

Fenerbahçe'ye transferinin ardından kadronun vazgeçilmez isimleri arasına giren Pelkas, kariyerinin en verimli sezonlarından birisini sarı-lacivertli formayla geçirdi.
Yeni sezon öncesinde Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğini açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu satışlarında da acele edilmeyeceğini belirtmişti.
Birçok oyuncusuna Avrupa takımlarından teklifler olduğu söylenen sarı-lacivertlilerde transferin en gözde ismi Dimitris Pelkas oldu.
TEKLİFİ YÜKSELTTİLER
Yunan basınından Sportime Greece, Dimitris Pelkas için Rubin Kazan ve Lyon'un devreye girdiğini yazdı. Rubin Kazan'ın devre arasında da Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını yazan gazete, 6 milyon euro'ya ulaşan teklifin kabul edilmediğini belirtti.
Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'a Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon rakip oluyor. Rubin Kazan'ın devre arasında yaptığı 6 milyon Euro teklifini arttıran Lyon, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklif etti.
Ancak Fenerbahçe, Yunan orta sahası için 10 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceğini iki kulübe de iletti.
PAOK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Pelkas'ın eski kulübü PAOK, oyuncunun transferiyle olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olurken sözleşmesine konulan 'sonraki satıştan %20 pay' PAOK'u heyecanlandırıyor.
Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı ve 8 gol, 8 asistle oynadı.