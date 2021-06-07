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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:30 Son Güncelleme: 7.6.2021 22:39

Son dakika: ’ye piyangosu! Teklifi arttırdılar…

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Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…

Son dakika haberi… Birçok yıldızı Avrupa’nın gözdesi haline gelen ’de için transfer savaşı dönüyor. Sezon başında ’tan transfer olan Yunan orta saha Dimitris Pelkas, sarı-lacivertlilerde sezonun en beğenilen isimlerinden birisi olmuştu. 27 yaşındaki yıldız için basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

'ye transferinin ardından kadronun vazgeçilmez isimleri arasına giren Pelkas, kariyerinin en verimli sezonlarından birisini sarı-lacivertli formayla geçirdi.

Yeni sezon öncesinde 'yla yola devam edilmeyeceğini açıklayan Başkanı , oyuncu satışlarında da acele edilmeyeceğini belirtmişti.

Birçok oyuncusuna Avrupa takımlarından teklifler olduğu söylenen sarı-lacivertlilerde transferin en gözde ismi oldu.

TEKLİFİ YÜKSELTTİLER

Yunan basınından , Dimitris Pelkas için ve 'un devreye girdiğini yazdı. Rubin Kazan'ın devre arasında da Fenerbahçe'nin kapısını çaldığını yazan gazete, 6 milyon euro'ya ulaşan teklifin kabul edilmediğini belirtti.

Dimitris Pelkas için Rubin Kazan'a Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Lyon rakip oluyor. Rubin Kazan'ın devre arasında yaptığı 6 milyon Euro teklifini arttıran Lyon, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya ulaşan bir bonservis teklif etti.

Ancak Fenerbahçe, Yunan orta sahası için 10 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceğini iki kulübe de iletti.

PAOK GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Pelkas'ın eski kulübü , oyuncunun transferiyle olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olurken sözleşmesine konulan 'sonraki satıştan %20 pay' PAOK'u heyecanlandırıyor.

Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı ve 8 gol, 8 asistle oynadı.

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Son dakika: Fenerbahçe’ye Dimitris Pelkas piyangosu! Teklifi arttırdılar…
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