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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:33 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:06

'da karar anı geldi! bildirecek

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek

'un kadrosuna katmak için en üst limitlere çıktığı Slovak orta saha kararını bugün bildirecek. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun, teklife olumlu dönüş yapması bekleniyor.

'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği için karar haftasına girildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı.

Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti. Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.

ÖZEL GÖREVLERİ OLACAK
Bu arada 'nın da Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.

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Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek
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