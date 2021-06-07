Trabzonspor'da karar anı geldi! Marek Hamsik bildirecek

Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan bordo-mavililere, oyuncu tarafından pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti. Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer, sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu dönüş beklediklerini dile getirdi.