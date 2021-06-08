Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter, Dinamo Moskova'nın gündeminde

Rus ekibinin 1 numaralı alternatifi ise Serie A takımlarından Hellas Verona'da oynayan Koray Günter. 2013-2014 ile 2017-2018 sezonları arasında Galatasaray'ın başarısı için ter döken Koray'ın, İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Dinamo Moskova, yapacağı görüşmelerin gidişatına göre Diego Godin veya Koray Günter'den birini kadrosuna katmak istiyor.