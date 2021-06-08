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Giriş Tarihi: 8.6.2021 11:48

'ın eski oyuncusu , 'nın gündeminde

İHA
Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter, Dinamo Moskova'nın gündeminde

Stoper arayışlarını sürdüren , bir dönem forması giyen 'i gündemine aldı. 'i listenin başına koyan ancak tecrübeli futbolcuyla henüz anlaşma sağlayamayan Rus temsilcisi, Koray için de nabız yokluyor.

Rusya 1. Lig ekiplerinden , savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Önceliği 'de top koşturan Godin'e veren Moskova, 35 yaşındaki oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Rus ekibinin 1 numaralı alternatifi ise takımlarından 'da oynayan . 2013-2014 ile 2017-2018 sezonları arasında 'ın başarısı için ter döken Koray'ın, İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dinamo Moskova, yapacağı görüşmelerin gidişatına göre veya Koray Günter'den birini kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter, Dinamo Moskova'nın gündeminde
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